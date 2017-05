Acompañar, discernir e integrar a partir de Amoris laetitia

En el marco del 25 aniversario del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia, sede México, se presentó importante libro sobre Amoris laetitia.

Este lunes 22 de mayo, en el auditorio de rectoría de la Universidad Anáhuac México, campus norte, el P. Juan José Pérez-Soba profesor de teología pastoral del matrimonio y la familia en el «Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia», presentó el libro: Acompañar, discernir, integrar. Vade-mécum para una nueva pastoral familiar a partir de la Exhortación Amoris laetitia.

Para dar inicio con la presentación, el P. Gaspar Guevara, L.C., vicepresidente del Instituto presentó al presídium, integrado por el P. Juan José Pérez-Soba, el P. Cipriano Sánchez, L.C. rector de la Universidad Anáhuac México y el Mtro. Alejandro Landero, director nacional del Instituto. Agradeció la presencia de los invitados, muchos de ellos asistieron desde las diócesis de Toluca y Querétaro y de las arquidiócesis de México y Tlalnepantla, incluyendo a sacerdotes de la Basílica de Guadalupe y de Comisiones de Familia y Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El Padre Pérez-Soba, explicó que el libro fue elaborado en colaboración con José Granados, consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede y el Dr. Stephan Kampowski, docente de Antropología Filosófica del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia en Roma. Destacó que el libro pretende ofrecer las líneas seguras de actuación en la Pastoral Familiar, pues asegura que es una gran oportunidad de la Iglesia para anunciar el evangelio de la familia, para ofrecer su luz a los hombres, para sanar sus heridas, para construir establemente las columnas sacramentales sobre las que se asienta.

Citó algunos textos del Sínodo de la Familia, en donde el Papa Francisco ve a la familia como “el camino” que debe seguir la Iglesia. Consideró que se tiene que vivir una conversión pastoral y tener un cambio radical, como lo hizo Cristo con la Samaritana. Afirmó que “…algunas personas no van a misa o no hacen oración porque no lo sienten, no les nace, debemos entonces abordar ese problema que hace que hombres y mujeres se guíen sólo por el emotivismo”.

Como un camino a seguir desde la perspectiva de Amoris laetitia, sugiere tener primeramente un acompañamiento de las personas en la maduración de su fe, luego acompañarlas en un discernimiento desde la luz verdadera de Cristo, y por último acompañar a las personas en una integración a la vida sacramental, que no es otra cosa que la presencia de Dios en la vida de cada ser humano. Resaltó la urgencia de transformar la manera en que la Iglesia trabaja con la Pastoral Familiar y la Pastoral Juvenil, pues no hay una integración entre ellas y genera mucha deserción.

Por su parte, el Dr. Cipriano Sánchez García, L.C., rector de la Universidad Anáhuac México, además de dar la bienvenida a los presentes, agradeció la exposición del Padre Juan José, pues con mucha claridad ofrece un cambio en la forma de hacer pastoral, como lo pide el documento de Aparecida exhortando a todos los bautizados a ser discípulos misioneros. Destacó que en la Universidad Anáhuac, se busca dar a los jóvenes ese acompañamiento que los ayude a ser responsables para que no se queden en un nivel de pura emotividad.

Antes de terminar el evento, el expositor atendió algunas preguntas de asistentes, que tocaron temas desde la comunión de divorciados vueltos a casar, hasta la importancia de transmitir en todas las parroquias y seminarios esa Pastoral Familiar basada en un acompañamiento y que tanto urge en la sociedad.

El P. Pérez-Soba finalizó la presentación con la firma de libros y una convivencia con los asistentes.

El libro se presentará también en Puebla 23 de mayo, Guadalajara 24 de mayo, Monterrey 25 de mayo y Mérida el 27 de mayo. Se puede adquirir en todas las sedes del Instituto Juan Pablo II: www.familia.edu.mx

Informacion adicional.

El Pontificio Instituto Juan Pablo II fue fundado el 13 de mayo de 1981 por San Juan Pablo II con el fin de ofrecer a toda la Iglesia una reflexión teológica renovada en torno al amor humano, el matrimonio, la familia, y todas sus implicaciones pastorales, ayudando así a la Iglesia en el cumplimiento de su misión evangelizadora.

La misión de profundizar sobre la verdad del matrimonio y la familia a la luz de la razón y de la fe la lleva adelante el Instituto ayudándose tanto de las ciencias filosófico-teológicas como de varias ciencias humanas. Busca formar tanto a sacerdotes como a laicos, para que ofrezcan un servicio académico y pastoral cada vez más cualificado en sus propias comunidades.

La Sección Mexicana del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia, fue confiada a la Legión de Cristo e integrada a la Red de Universidades Anáhuac. Su misión es impulsar la investigación y la formación integral de la persona, el matrimonio y la familia.

En México, el Instituto tiene una sede central en la Ciudad de México, en la Universidad Anáhuac México Norte y 5 planteles: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida y Bajío, desde donde se ofrecen los programas formativos a más de 20 ciudades de la República.

Mayores informes:

Mtra. Olivia Núñez Orellana

olivia.nunez@anahuac.mx