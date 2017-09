Cómo apoyar a quienes padecieron por el Huracán Harvey

Estimados legionarios de Cristo, laicos consagrados y consagradas del Regnum Christi, directores locales y miembros del Movimiento.

Les saludo desde Houston, donde estos días hemos podido ver que el sol empieza a aparecer en medio de las nubes.

De parte de todos los que estamos aquí les queremos agradecer por todas sus oraciones, por el apoyo que nos muestran y la preocupación que manifiestan por todos nosotros. Ciertamente ustedes ya han visto las imágenes y vídeos en las noticias, donde constataron la destrucción que el huracán Harvey dejó a su paso.

Les queremos asegurar, primero, que tanto la casa donde está la comunidad de legionarios, así como la casa de las consagradas no padecieron inundaciones ni daños materiales. Sin embargo, hay muchos miembros del Regnum Christi de la zona cuyas casas fueron severamente dañadas y las familias tuvieron que dejar sus hogares durante la tormenta.

Se palpa un gran espíritu de solidaridad en Houston, y los miembros del Movimiento ya están contactando personas para brindarles ayuda en todo lo que puedan.

Quisiéramos comentarles qué estamos haciendo a nivel local para ayudar a los damnificados. Sabemos cuán inmensa fue la devastación y que el camino a recorrer para recuperar lo perdido será un proceso lento.

Hemos estado recibiendo, también, preguntas de diversas partes sobre cómo ayudar, cuándo podrán organizar grupos para venir a apoyar, etc. Actualmente todavía hay zonas donde se está esperando que bajen los niveles de agua. Otros lugares están iniciando un proceso de limpieza.

Con esto, hemos organizado aquí una comisión de miembros del Regnum Christi para que elaboren un plan sencillo que sirva como base para las misiones de apoyo de los grupos del Movimiento que quieran venir durante los próximos meses. Estamos en constante comunicación con la oficina central de misiones en Norteamérica, desarrollando el plan de apoyo que esperamos hacer del conocimiento de todos en las próximas semanas.

Mientras tanto, el mejor apoyo que nos pueden ofrecer en este momento son sus oraciones, especialmente por quienes hayan padecido más por todo lo que ocasionó el huracán. También pueden enviar sus donativos a través de las organizaciones oficiales: la Cruz Roja (1-800-REDCROSS), a través de mensajes de texto en Estados Unidos con la palabra HARVEY al 90999 (se hace una donación automática de 10 dólares).

También está Catholic Charities USA: Se puede hacer una donación enviando un mensaje de texto en Estados Unidos con CCUSADISASTER al 71777.

Catholic Charities of the Archidiocese of Galveston-Houston a través de https://catholiccharities.org/what-you-can-do/donate/donate-online-now-and-help-families-in-need/

Adore Ministries recaba información de personas dispuestas a ayudar a los damnificados de la zona. Ellos contactan a los voluntarios cuando saben de alguien que necesita apoyo urgente y les ofrecen un plan de acción. A través de ellos también es posible hacer donaciones deducibles de impuestos para adquirir alimentos y ofrecerlos a quienes más los necesiten. Su página web es: http://adoreministries.com/support-2/

Por lo demás, agradecemos todo el apoyo que, como familia Regnum Christi, aquí y en diversas partes del mundo nos ofrecen con sus oraciones y mensajes de apoyo.

Cuenten con nuestras oraciones también.

Su servidores,

P. Eamonn Shelly, LC

Director Local del Regnum Christi en Houson

Katie Tuttle

Consagrada del Regnum Christi y miembro del Comité de ayuda por Huracán Harvey

Carlos Escorcia

Miembro del Regnum Christi del Comité de ayuda por Huracán Harvey