“Aprendiendo a cambiar el mundo”

Directores de la Red de Colegios Semper Altius asisten al curso de Liderazgo Educativo en Harvard

Un grupo de 9 directores de colegios de la Red Semper Altius representó a México y vivió durante ocho días el curso en liderazgo educativo: “Leadership, an Evolving Vision” en la Universidad de Harvard, junto con 175 directores de nueve países en este programa que llevó como lema: “Learn to change the world”.

Desde el mes de diciembre, los participantes del programa LEV: Leadership, an Evolving Vision, iniciaron con el proceso de admisión que consistió en responder una serie de preguntas sobre su desempeño profesional actual y de los últimos años, así como de un breve ensayo en el que se les solicitó justificar el por qué deberían ser admitidos al programa. Tras unas semanas de espera, todos los participantes de la Red de Colegios Semper Altius recibieron uno a uno su carta de aceptación y su cuenta personal en la universidad de Harvard en su división de “Graduate School of Education”; encargada de llevar a cabo este programa al que han asistido ya cientos de directores de todo el mundo, obteniendo provecho de las conferencias y compartiendo sus propias experiencias con otros.

De diversas ciudades de México, partieron los directores preparados para vivir esta experiencia con las expectativas altas y las mentes llenas de preguntas. Los asistentes fueron nueve: el P. Gerard Heaslip, L.C. del Instituto Cumbres Bosques, el P. Carlos Luján, L.C. del Instituto Cumbres México, Miss Valerie McGovern del Colegio Del Bosque México, el P. Fernando Fernández, L.C. del Colegio Everest Chihuahua, Miss Elena Bustillos del Instituto Rosedal México, el Mtro. José Luis Favela del Instituto Cumbres Tijuana, el Mtro. Luis Fernando Bedoya del Instituto Cumbres Tapachula, Miss Verónica Canales, de la academia Le Châtelard en Suiza e Ysabel León, coordinadora del preescolar del Colegio Del Bosque México.

Una vez en Harvard, los directores de la Red de Colegios fueron asignados a su grupo correspondiente, cuidadosamente balanceado con las respuestas a las preguntas iniciales del curso. Sentados en su lugar, con su nombre visible y camiseta guinda con insignia de Harvard en mano, escucharon a Joe Blatt, director del programa, dar la bienvenida a todos, detallar los objetivos del programa y dar conocer de una forma simpática y agradable la gran variedad demográfica de los países participantes: Rusia, Israel, India, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos; incluyendo representación del estado de Hawaii y por supuesto México.

La mayoría de las conferencias y grupos de discusión se impartieron en las instalaciones de la universidad. Algunas importantes actividades se llevaron a cabo fuera de este recinto. La más sobresaliente fue la actividad del segundo día llamada Proyect Adventure, realizada en un bosque y en la que se solicitó portar ropa deportiva a fin de construir comunidades de aprendizaje y adquirir experiencias de aventura transformadoras. Ahí fueron separados por grupos y guiados por una guía que seleccionó retos y actividades para acercar al grupo y generar confianza entre ellos y así experimentar a través del juego o la actividad planeada, la importancia del liderazgo individual y colectivo.

Sobre esta actividad, el P. Gerard Heaslip, L.C., comentó lo interesante que le pareció la forma en que la guía fue llevando los retos para sacar lo mejor de todos en su grupo, así como el mutuo respeto ante la decisión personal de llevar a cabo la prueba o no, basado en la filosofía de la empresa: “Challenge by choice”, que indicaba que se llevarían a cabo las pruebas y retos, hasta donde la persona decidiera.

Entre las pruebas más interesantes destacaron aquellas que requerían de un serio trabajo en equipo para descifrar la solución y ayudarse en equipo para salir al paso del reto, así como aquellos retos en las alturas, en las que el propio equipo, ayudado siempre por su guía, ayudaban a subir a un integrante a un cable tensionado entre dos árboles de aproximadamente 30 metros de altura, arnés y equipo de protección. Estos retos implicaron una decisión personal y un inmenso paso de confianza con el equipo.

Respecto a los ponentes de las conferencias, los participantes pudieron contar con la presencia de grandes figuras de la educación en el último siglo, como lo es Phd. Howard Gardner, reconocido en el mundo de la Psicología por la Teoría de las Inteligencias Múltiples. También se contó con catedráticos de la universidad y poseedores de títulos de libros en los que son autores o coautores. Entre los ponentes también se contó con la presencia y experiencia de figuras como Tal Metha y Elizabeth City, quienes hablaron de temas como “Strategy in Action”, “Powerful Leadership”, “Cultural Leadership for transforming School Organizations”, así como el taller de Meta McGarvey dirigido a los asistentes para acercarlos a una herramienta de auto-regulación: el Mindfulness.

Otras de las conferencias que se llevaron a cabo fueron “Universal Design for Learning” y “Maximizing the Impact of Technology for Learning”. Durante el resto de la semana se llevaron a cabo las sesiones de discusión, uno de los momentos más importantes para concretar ideas, enlazar expectativas con realidades y conocer gente extraordinaria de todo el mundo que comparte los retos de la vocación de dirigir un centro educativo.

En un par de ocasiones, los directores tuvieron la oportunidad de ser invitados a cenar en las instalaciones de la biblioteca Gunter, en la que los directivos del programa prepararon el espacio para que todos los participantes pudieran convivir de manera conjunta. Incluso asistieron a lo que fuera, hace algunas décadas, la casa de uno de los presidentes de Harvard, Mr. Loev, donde les prepararon un cóctel a todos.

Al final del programa se pudo sentir la nostalgia de todos los asistentes al dejar ese espacio de gran aprendizaje, en donde reconocieron la humildad con la que todos los presentes expresaron las experiencias obtenidas durante el curso. En pausado acento, los participantes reconocieron el valor del reto que enfrentan cada día, pero sobre todo, se escucharon las palabras que resuenan en prácticamente todos, incluyendo a los organizadores: los niños. La razón por la que todo esto es posible y necesario, lo que creen que es su felicidad y en última instancia, la razón en donde encuentran la fuerza para regresar a su colegios.

A continuación algunos testimonios de los directores asistentes:

“Quiero agradecer personalmente a la Red de Colegios Semper Altius por la oportunidad que me ha brindado de asistir a este curso de liderazgo en Harvard. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en la cual he aprendido nuevas estrategias en Liderazgo Educativo. Sin duda alguna este tiempo en Harvard me ayudará a cumplir mi misión como directora en el Colegio del Bosque y estar a la vanguardia de los colegios del siglo XXI. Este curso sobrepasó mis expectativas.” Miss Valerie McGovern, directora del Colegio del Bosque México

“La experiencia en Harvard me sirvió para entender mejor el rumbo de la educación a nivel mundial. Fue muy enriquecedor la convivencia e intercambio con educadores de muy diferentes procedencias y ambientes. Da gusto escuchar e interactuar con conferencistas tan preparados y reconocidos. El curso sirvió para reforzar la valorización de nuestro sistema pedagógico. En el ideario de los centros educativos tenemos ya resuelto lo más esencial para un director del colegio – el por qué. Sin duda tenemos que seguir manteniéndonos al día en el cómo. Tenemos una enorme riqueza y hay que buscar la manera de reforzarlo y potenciarlo aún más. Sin duda tenemos una aportación muy valiosa a nivel mundial.” P. Gerard Heaslip, L.C., director del Instituto Cumbres Bosques

“Para mí el curso Leadership, an Evolving Vision, ha sido una oportunidad para reforzar mi aprendizaje y mi misión como director de colegio, aprovechando las oportunidades que me brindó el curso para escuchar e interactuar con profesores y miembros de la facultad del Harvard Graduate School of Education, que son referentes en el ámbito de la educación mundial. Un aspecto fundamental de esta experiencia en Harvard fue contar con el apoyo y cercanía, creando relaciones fuertes de amistad y colaboración, de directores provenientes de varios países del mundo.

La actividad que más me ayudó para conseguir este fin fueron los discussion groups, en los cuales pudimos analizar, profundizar y discutir cada una de las exposiciones de los expertos en educación y aportar nuestro granito de arena en la ayuda personal a cada uno de los compañeros en el equipo. Además, la oportunidad de ir con otros miembros de la Red de Colegios Semper Altius ayudó a mostrar la fortaleza de nuestro sistema y a discernir algunas oportunidades de cambio que tenemos dentro del marco y las tendencias de la educación a nivel mundial.

Como sacerdote, poder convivir con personas de distintos credos, género, orientaciones, creencias y situaciones particulares, fue una oportunidad para ser instrumento de esa Iglesia en salida, que el papa Francisco tanto nos anima a ser y a vivir. Varias de las conversaciones profundas con algunas de estas personas me ayudaron a valorar aún más la misión del sacerdote católico en el mundo de la educación en este siglo XXI.

Un fruto inmediato de este curso es constatar la humildad y el compromiso de tantas personas que dedican su vida a la educación, pensando en el bien de cada persona, de cada país y del mundo. Harvard Graduate School of Education me ha enseñado a ser una mejor persona, un mejor sacerdote al servicio de los demás.” P. Fernando Fernández, L.C., director del Colegio Everest Chihuahua

“Participar en este curso en Harvard me ha dejado diversos temas para la reflexión. Convivir con tantos líderes educativos del mundo te da una visión muy actual y amplia, te permite crear relaciones profundas y muy convenientes con directores de todo el mundo. Valoré también que nuestro sistema se encuentra en un nivel muy bueno y que tenemos grandes fortalezas para enfrentar los retos educativos. Fueron momentos de reflexión, trabajo y convivencia que ahora me dejan la gran responsabilidad de aplicar en beneficio de todas las personas de mi comunidad educativa.” Mtro. Luis Fernando Bedoya, director del Instituto Cumbres Tapachula

“El curso me aportó conocimientos y experiencias muy válidas para dirigir el esfuerzo en la consolidación de una cultura de mejora continua en el colegio. Los conferencistas fueron de primer nivel y sus contribuciones al curso significativas. Se impartieron temas como liderazgo, aprendizaje poderoso, uso de la tecnología para el aprendizaje, colaboración de la familia en el aprendizaje, capacitación profesional, cultura organizacional para la transformación, entre otros. Compartimos el curso con 165 personas de todo el mundo y me sorprendió ver que los retos que afrontamos son muy similares. El enriquecimiento mutuo y la colaboración fueron elementos primordiales en esta experiencia.” P. Carlos Luján, L.C., director del Instituto Cumbres México

Red De Colegios Semper Altius En Harvard 2017