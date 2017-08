Lo que ates y desates (Mt 16,13-20)

Evangelio: Mt 16,13-20

Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”. Ellos dijeron: “Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de los profetas”. Díceles él: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?”. Simón Pedro contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Replicando Jesús le dijo: “Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos”. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo.

Fruto: Fomentar mi amor al Vicario de Cristo, el Papa Francisco, reflexionando en sus enseñanzas y siguiéndolas fielmente.

Pautas para la reflexión:

Pedro es quien recibe la misión directamente de Jesucristo de llevar adelante la Iglesia. Pedro no lo buscó, no lo pidió. Cristo se lo entregó personalmente. Y queda claramente definido que lo que él, Pedro, ate o desate, quedará atado o desatado en el cielo.

1. Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia

Cristo no dice: “sobre estas piedras” edificaré mi Iglesia. Indica que es “la” piedra sobre la cual deja edificada su Iglesia. Pedro es el garante, el guardián de las llaves. Esta es una clara invitación a renovar nuestro amor incondicional al Santo Padre, representante (vicario) de Cristo en la tierra. Es el puente (pontífice) que nos lleva a Dios a través de sus enseñanzas y gracias a Dios, también con el ejemplo de su vida. Difícil dejar caer en el olvido las enseñanzas y el maravilloso ejemplo de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y hoy en día del Papa Francisco. Gran certeza gozamos al tener un guía asistido por el Espíritu Santo para llevar adelante a la Iglesia.

2. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella

A pesar de los contratiempos y de los azotes del mal hacia la humanidad, tenemos la promesa de Cristo: “las puertas del infierno no pueden vencer”. No pueden vencer ni en mi vida ni en la Iglesia, si realmente caminamos según la voluntad de Dios. Esto no es ajeno a nuestra fe, o al menos no debería serlo. Nos vamos impregnando tanto de las ideologías relativistas que hablar del infierno es como algo del pasado que hay que borrar porque estorba para nuestro “progreso”. El mal está presente en nuestro mundo, en nuestra vida misma, pero con Dios siempre hay un modo de vencer con el bien. La promesa de Cristo se hace presente día a día, no puede prevalecer el mal mientras exista un corazón cristiano que lo demuestre.

3. Lo que ates quedará atado, y lo que desates, desatado

En esta declaración podemos visualizar el significado del sacramento de la confesión. Lo que se ata y desata al momento de exponer ante el sacerdote mis pecados. La Iglesia es depositaria de este perdón, otorgado por Cristo a Pedro. Cómo no aprovechar este gran don que reconforta el alma, acrecienta la gracia (la amistad íntima con Dios), nos ayuda a ser perfectos en nuestra vida cristiana, sobre todo para no caminar vagamente, para abrir nuestro corazón al conocimiento de Dios. ¿Confiamos plenamente en estas palabras de Cristo? ¿O ya nos suenan como algo lejano e incomprensible?

Propósito: Aprovecharé este fin de semana para acercarme al sacramento de la confesión. Y le pediré al sacerdote que me ayude a realizar un examen de conciencia a fondo.