Colegios del Regnum Christi de Sudamérica obtienen distinciones en la ONU

Durante el mes de marzo, cientos de colegios y miles de delegaciones de alumnos de nivel preparatoria de todo el mundo se reúnen en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, para el National High School Model United Nations (NHSMUN).

El NHSMUN es un evento caracterizado por reunir a delegaciones caracterizadas por su diversidad y prestigio, por su personal directivo y académico de clase mundial, y por realizar simulaciones en comités, durante esos días en la ONU, muy bien elaboradas, de calidad y sustanciales.

El Colegio Internacional Everest, de Rio de Janeiro, y el Instituto Andes de Caracas fueron de las representaciones premiadas por su destacada participación.

La delegación del Colegio Internacional Everest tuvo la posibilidad de reunirse con el Embajador de Brasil ante las Naciones Unidas, Mauro Vieira. Al final agradecieron a través de un vídeo (se puede ver aquí) la posibilidad de participar como representantes de su colegio y de recibir el premio.

Por su parte, el Instituto Andes de Caracas también recibió el “Award of Distinction”, y el 3er. lugar en el “Award of Merit – Research and Preparation”.