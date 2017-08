Cosechando los frutos del esfuerzo y la dedicación

Electo a nivel nacional para ser parte del Parlamento Juvenil de México 2017

Fernan Constantino de 22 años y estudiante del tercer cuatrimestre de la Maestría en Educación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) sede Tapachula, estará ocupando uno de los 128 curules del Senado de la República Mexicana del 14 al 19 de agosto.

El alumno se ha destacado en la institución por su alto rendimiento académico, motivo por el cual se le invitó a postular y fue electo de entre más de 7000 jóvenes a nivel nacional para formar parte del Parlamento Juvenil de México 2017 que se está llevando a cabo en la Cámara de Senadores de la Ciudad de México.

Para concursar, el joven presentó un proyecto representado de forma infográfica y, derivado de uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de proponer en el Parlamento una iniciativa de ley sobre la Educación de Calidad en México, la cual surgió a partir de un proyecto desarrollado en su maestría.

En el primer día de su participación, Fernan expresó: “para mí fue una gran sorpresa haber sido elegido, ya que mi iniciativa participó con otras 7,000 y aunque me sentía seguro del proyecto, siempre queda una incertidumbre, pero gracias a Dios fui electo y me encuentro hoy 14 de agosto en mi primera sesión. Me sorprendí mucho y me sentí contento al ver cosechados los frutos del proyecto, me encuentro emocionado de participar representando a mi querida Tapachula, a mi estado Chiapas y a mi UNID.”