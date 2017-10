Elijo ser apóstol de Cristo en el Regnum Christi

Jornada Nacional de Responsables del ECYD

“Es impactante ver y entender la magnitud del deseo que los jóvenes tienen de transformar al mundo a través del ECYD”. Inés Simán, colaboradora.

Del 15 al 18 de septiembre en la Ciudad de México se realizó la Jornada Nacional de Responsables del ECYD. Participaron más de 285 responsables provenientes de 40 ciudades del país y Costa Rica.

Tuvo como lema: “Chosen” y destacaron dos grandes momentos; el primer día se tuvo un retiro espiritual que favoreció una experiencia personal del amor de Cristo y se recordó la gracia que Dios concedió a los jóvenes para ser santos y formadores en el ECYD.

Para Rodrigo Arias, responsable de Cuernavaca, la Jornada de Responsables fue “una oportunidad que Dios nos da para renovarnos en su amor como hijos suyos y formarnos como apóstoles para poder extender el reino de Cristo a todo el mundo por medio de los jóvenes del ECYD”.

El segundo día se tuvo la formación apostólica en las instalaciones de la Universidad Anáhuac México, campus norte, donde iniciaron con un rally sobre los Estatutos del ECYD, después se trabajó por ciudades para desarrollar su programa de formación. Posteriormente se realizó un taller sobre cómo dirigir una reunión formativa del ECYD siguiendo un estilo formativo experiencial y un módulo para capacitarse sobre el diálogo del responsable. Además de la formación, se tuvo adoración al Santísimo, momentos de convivencia y una celebración eucarística al final del día.

Fue una jornada en la que participaron varios legionarios de Cristo, consagradas, consagrados y miembros laicos del Regnum Christi, viviendo así la misión común de formar apóstoles y formadores.

“Colaborar en la Jornada de Responsables fue una gran experiencia en donde se pudo palpar la misión común y el trabajo en equipo. Era impresionante ver cómo cada quien ponía de su parte para que todo saliera bien: consagradas, consagrados, legionarios y colaboradores. Ver a tantos responsables queriéndose formar para su misión, fue algo motivador y que llena de esperanza para el ECYD y el Regnum Christi”, comentó Noé Robertos, laico consagrado.

Por último se visitó la Basílica de Guadalupe para poner todos los buenos deseos y propósitos en manos de la Santísima Virgen y que sea ella quien les ayude a hacerlos vida, así como ayudó a los apóstoles y a santos.

Gracias a esta actividad, se percibió una vez más cómo los jóvenes sólo necesitan hacer la experiencia de Dios, pues es Él quien enciende sus corazones y los impulsa a vivir lo que han experimentado.

A continuación presentamos testimonios de algunos participantes durante la Jornada:

“En tan sólo tres días logré experimentar lo que verdaderamente significa el Regnum Christi. Desde estar todos frente al Santísimo de rodillas entregándonos completamente a Él y adorándole, hasta cantar a todo pulmón Cristo Rey al final de la misa… Me di cuenta de que somos personas que encontraron a Dios en sus vidas y decidieron no dejárselo solo para ellos. Descubrí que somos un montón de locos de amor porque experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas cada día. ¿Cómo no vamos a estar locos con un amor tan grande? Entendí que no importa de dónde seamos, si de Costa Rica, de México o de cualquier parte del mundo, somos una familia. Cristo Rey Nuestro, ¡Venga Tu Reino!”. Alexandra Mora, responsable de Costa Rica.

“Para mí fue una experiencia muy fuerte de comunión entre las diversas ramas del Regnum Christi, laicos, consagrados, consagradas y legionarios. Sobre todo el ver la sed de los miembros del ECYD y del Movimiento por acercarse a Dios y formarse para ser mejores responsables. Los 105 jóvenes se confesaron y todos comulgaron en la misa del retiro. ¡Esa experiencia no tiene precio!” P. Eduardo Favila L.C., director ECYD México Sur.

“Para mí fue una gracia muy hermosa ver tantas niñas deseosas de ser buenas responsables y en lugares donde no hay consagradas. Fue un consuelo ver cómo Dios sigue llamando a muchas a colaborar en su Reino”. Guadalupe del Todo, consagrada del Regnum Christi.

