Conferencia sobre amor, educación y valores en familia

La Mtra. Alejandra Diener, Coordinadora de Comunicación Institucional de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac y orientadora familiar, ofreció una conferencia titulada: “Mi hijo no tiene límites… ¿seré yo quien no los tiene?”, título de su más reciente libro publicado por la editorial Porrúa.

La idea de este libro nace de la petición recurrente de algunos padres de familia interesados en tener herramientas que los guíen en la enorme responsabilidad de formar y educar a los hijos. A partir de esta solicitud, la Mtra. Diener se da a la tarea de reunir y sintetizar la información y conformar un taller de cuatro semanas, de manera que todos puedan aplicar sus consejos en la familia, dando como resultado una compilación de textos que permitan entender el reto actual de este mundo post-moderno de educar hijos con valores y establecer límites que ordenen su vida y les brinde felicidad.

Fue en el Auditorio de Posgrado donde la Mtra. Alejandra Diener transmitió valiosas reflexiones acerca del quehacer educativo dentro y fuera del entorno familiar “No debemos ser el policía de nuestros hijos que todo lo prohíbe, sino hacerles entender que no pueden tener todo lo que desean, solo porque sus demás amigos lo tienen”. Para Alejandra, educar con límites no significa sólo prohibir, sino que los límites “nos ordenan, nos dan seguridad, algo como los carriles de una carretera, que sin ellos, estaríamos inseguros y nos desbordaríamos, literalmente. Los padres son los carriles de sus hijos, los límites que les dan seguridad en la vida.”

Como orientadora familiar, Ale Diener comenta que en ocasiones acuden a ella padres de familia desesperados porque sus hijos se pelean con sus compañeros de clase y creen que el del problema realmente es el niño, cuando en realidad hay que revisar primero la conducta de los padres, que es donde radica la causa del comportamiento inadecuado de los pequeños, los cuales buscan llamar la atención ante un hecho que les molesta o lastima.

A lo largo de la conferencia, Alejandra tocó puntos esenciales contenidos en su nuevo libro, como la importancia de saber amar para generar autoestima en los hijos, conocer el concepto de amor y de sacrificarse por el otro, e invitó a los asistentes a hacerse preguntas esenciales como ¿Hasta dónde ser amigos y hasta dónde autoridad con los hijos?, ¿Qué tipo de modelos educativos aplicamos en casa?, ¿Cuál es nuestra actitud ante el consumismo que nos deshumaniza? entre otras.

“Mi hijo no tiene límites… ¿seré yo quien no los tiene?”, el nuevo libro de Alejandra Diener ya se encuentra en una segunda reimpresión gracias a la favorable acogida de sus lectores que reconocen la importancia del tema para el bienestar no sólo de la familia, sino también de la sociedad en general.

El libro ya está disponible en todas las sucursales Porrúa en todo el país, en el sitio web de la editorial www.porrua.mx y en las librerías Sanborns y Gandhi.