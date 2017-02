Innovación educativa, liderazgo y creación de ambientes seguros en la Red de Colegios

Seminario de Directores de la Red de Colegios Semper Altius

En la semana del 13 al 16 de febrero se llevó a cabo el seminario de directores de la Red de Colegios Semper Altius en Guadalajara, Jalisco. Más de 110 directores y subdirectores de México y El Salvador se reunieron durante cuatro días para escuchar conferencias, participar en talleres y convivir entre ellos con el fin de conocer prácticas exitosas de los 68 colegios que dirigen.

Las jornadas de capacitación se centraron en tres ejes principales: la innovación educativa, el liderazgo para la mejora continua y la concientización sobre generar ambientes seguros en los colegios.

El P. Gerard Heaslip, L.C., director del Instituto Cumbres Bosques comentó: “Pudimos disfrutar de una serie de exposiciones y talleres muy relevantes y actuales. El intercambio con otros directivos permitió abrir horizontes y de alguna manera tomar el pulso de la propia institución.”

Se contó con la presencia de la Madre Montserrat del Pozo, superiora general de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, quien es considerada en España como líder de la innovación educativa. Ha participado en cursos en Harvard y ha sido ponente en diversos congresos a nivel internacional. Es autora de varios libros entre los que destaca: “Inteligencias múltiples en acción”. Durante su ponencia compartió el proceso de cambio y mejora en sus colegios a lo largo de los últimos 30 años, poniendo un especial relieve en el proceso de aprendizaje, el avance de la neurociencia, el desarrollo tecnológico y la globalización. Puso especial atención en los elementos que han impulsado la renovación de sus colegios, especialmente en el Colegio Montserrat de Barcelona, como son detectar las fuerzas de cambio, la reflexión y el trabajo colaborativo.

Al respecto, el P. Fernando Fernández, L.C., director del Instituto Andes y Del Bosque San Luis Potosí dijo: “Particularmente me gustó mucho la conferencia y el taller dirigido por la madre Montserrat como un aprendizaje de lo que implica una continua innovación educativa en este siglo XXI.”

Por su parte, Luly Clariond, directora general del ICIF (International Center for Integral Formation) y delegada del director territorial de México para colegios, recordó a los directores la importancia de dirigir con estrategia los colegios, más aún considerando el contexto tan complejo de la educación hoy en día. Recalcó que las únicas estrategias de mejora continua que podrán tener éxito, serán las que se centren en el aprendizaje de cada alumno.

Todo un día del seminario estuvo dedicado a profundizar en la importancia de crear y ofrecer ambientes seguros en los colegios, de manera que se pueda acompañar y custodiar el desarrollo integral de cada niño y adolescente. En particular se trató la prevención de cualquier tipo de abuso sobre menores de edad y el modo en que se puede dar una respuesta rápida, compasiva y profesional cuando algo pudiera estar dañando su integridad. El curso fue impartido por Sofía Martínez Agraz, Gerente de Ambientes Seguros de la Red de Colegios Semper Altius y el P. Benjamín Clariond, L.C., quien durante cuatro años colaboró en el departamento de ambientes seguros de la Dirección general del Movimiento Regnum Christi y en la fundación del Centro Reparare para el estudio y prevención del abuso sexual de menores, de la escuela de psicología de la Universidad Anáhuac. Sofía explicó a los participantes la Política de Ambientes seguros de la Red de Colegios Semper Altius, recientemente promulgada. Además se ofrecieron algunos talleres para la aplicación de estas políticas en casos concretos y una explicación de los pasos a seguir para implementar estas medidas.

Gabriela Flores, directora del Colegio Highlands Monterrey manifestó: “Nuestro país no está acostumbrado a crear una cultura de prevención. Participar en esta conferencia de ambientes seguros y palpar el interés de la Red para hacerlo realidad en cada uno de los colegios, me deja claro el alto nivel de organización en el cual estamos trabajando.”

Desde el 2002, cuando la Iglesia refuerza las medidas en la prevención de abusos, la Red de Colegios estudió las mejores prácticas que se llevan a cabo en importantes organizaciones y fue así como nació esta nueva política de Ambientes Seguros.

La importancia de contar con una política de esta índole, está en prevenir cualquier tipo de abuso, y en caso de que llegara a ocurrir, asegurar que se tengan los medios necesarios para poder reaccionar con profesionalidad, rapidez y en colaboración con las autoridades correspondientes. Esta cultura de prevención cuenta con 5 pilares principales: atención a las víctimas, prevención, selección de personal, acompañamiento y colaboración con las autoridades.

La plática sobre ambientes seguros finalizó con una celebración eucarística ofrecida a todas aquellas personas en el mundo que han sufrido algún tipo de abuso, para que Dios en su infinita misericordia, logre dar consuelo a su corazón y pidiendo a Dios nuestro Señor que permita estar a la altura de educar, proteger y nutrir a cada uno de los niños y jóvenes que él confía a la labor formativa.

Al finalizar el seminario, los directores tuvieron oportunidad de convivir y disfrutar de una comida típica de Guadalajara, acompañados por el tradicional Mariachi que amenizó el momento. Elena Bustillos, consagrada del Regnum Christi y actual directora del Instituto Rosedal México, compartió un mensaje que resume la misión que los colegios tienen: “La convivencia con tantos formadores de los colegios de la Red comprometidos con la educación, no puede menos que llenarme de ilusión, esperanza y ganas de trabajar para que, a través de la educación, colaboremos en la construcción de un mundo mejor.”

Compartimos algunos testimonios:

Gerard Heaslip, L.C.

Director – Instituto Cumbres Bosques

“Hoy en día se habla de la Innovación Disruptiva en Educación como sistema para lograr avances novedosos, adaptados y sostenibles en la preparación de las nuevas generaciones de ciudadanos para un mundo global. Cuando se reúnen más de 80 directores y sub-directores de colegios de vanguardia a nivel nacional e internacional es obvio que va haber “disrupción” y así fue en el Seminario de directores la semana del 13 al 16 de febrero. Pudimos disfrutar de una serie de exposiciones y talleres muy relevantes y actuales. El intercambio con otros directivos permitió abrir horizontes y de alguna manera tomar el pulso de la propia institución. Los aprendizajes y propuestas fueron muy numerosos y ahora queda la tarea más comprometedora, que es la de bajar a la realidad lo que durante esa semana no pareció tan evidente. Muchas gracias a todos los organizadores y conferencistas.”

Lola Cortés Iglesias

Prefecta Estudios – Instituto Cumbres Bosques

“Es importante como miembros del equipo directivo de los colegios, estar a la vanguardia de las metodologías propias que exige el mundo actual con respecto a la educación. No es una tarea fácil, pero considero que los que pertenecemos a la Red de Colegio Semper Altius, tenemos la oportunidad de contar con un equipo muy competente de coaching, cuyo producto de investigación lo ponen al servicio de quienes estamos en la operación propia de nuestros colegios. Fue un seminario muy rico en cuanto a contenidos y procedimientos, pero sobre todo la convivencia interna que genera laboratorios de ideas que nos permite enriquecer nuestra labor educativa. Agradezco profundamente al ICIF la organización de estos seminarios.”

Ana Dolores González

Directora – Instituto Irlandés Hermosillo

“En el seminario se vivió un ambiente muy positivo, lo dijeron nuestros compañeros que hablaron al final, no sólo entre los directores sino también entre los expositores. Todo se formuló en positivo y eso me da mucha esperanza. Me encantó la plática de estrategia que impartió Luly, ella está haciendo una estrategia en sí misma del ICIF, estamos viendo cómo está logrando mover las cosas para bien y en los momentos más adecuados. Me parece que comenzar con esta plática el seminario me ha dado la pauta de lo que se espera de mi colegio. Creo que ahora es tiempo de tomar las pautas a seguir, pero es momento también de arriesgar, de compartir las prácticas de éxito de otros colegios y arriesgarse a aplicarlas en la propia región. Me encantó que invitaran gente de fuera, esto nos ayuda a aprender de otros.”

Fernando Fernández

Director – Instituto Andes y Del Bosque SLP

“De este seminario me llevo una experiencia de mucha comunión entre todos los directores y el firme propósito de seguir buscando y aplicando las mejores estrategias para impactar positivamente en el aprendizaje de cada uno de mis alumnos. Particularmente me gustó la conferencia y el taller dirigido por la madre Monserrat como un aprendizaje de lo que implica una continua innovación educativa en este siglo XXI. También el taller sobre comunicación fue un buen complemento al seminario de este año. Agradecido con Luly y todo su equipo por el interés, temática y realización de este seminario de directores.”

María Luisa Pérez Salazar

Directora – Kinder Grove

“Creo que tuvimos conferencias y talleres que nos brindaron herramientas para apoyarnos como directores para enfrentar los retos. Por un lado, el protocolo para la prevención de cualquier abuso, nos da pautas para reafirmar un código de conducta que siempre hemos tenido en los colegios, pero el formalizarlo y hacerlo extensivo a los apostolados y empresas externas, ha sido un gran acierto.

Por otro lado, el conocer casos de éxito, nos da una apertura en la pedagogía que tenemos, pues si bien, nuestros programas están elaborados para adquirir las competencias necesarias en cada etapa de desarrollo, nos ayudó a ver el trabajo transversal de las diferentes inteligencias para lograrlas con mayor eficacia.

La apertura demostrada al llevar gente de otras escuelas, especialistas y exitosas nos da una apertura no antes vista, y esto te ayuda para poder llevar a cabo un proceso de mejora continua y para formular ideas que fomenten una sana convivencia.”

Gabriela Flores

Directora – Colegio Highlands Monterrey

“En realidad el seminario me pareció muy enriquecedor. No hay palabras para agradecer que pudiéramos encontrar en este seminario un espacio en el que te vayan acompañando para que aprendas a generar una cultura de seguridad en tu colegio y encontrar un poco de todo: la teoría que sustenta el tema, los documentos importantes para implementarlo, los obstáculos que puede haber sobre la marcha, estudio y resolución de casos y consejos clave para darle vida en toda la comunidad educativa. Nuestro país no está acostumbrado a una cultura de prevención. Participar en esta conferencia de Ambientes Seguros y palpar el interés de la red para hacerlo realidad, me deja claro el tipo de organización en la que estamos.”

Elena Bustillos

Directora- Instituto Rosedal México

“El seminario de directores fue para mí una experiencia muy enriquecedora. Salgo convencida de que tenemos que seguir innovando en nuestros colegios para formar a nuestros alumnos en la excelencia. La participación de la Madre Montserrat fue especialmente iluminadora de cara a lo que es la gestión del cambio y sobre todo a creer en el cambio, a ser más consciente de la necesidad de reinventarnos continuamente para servir mejor a los alumnos que Dios pone en nuestras manos. Finalmente, la convivencia entre tantos formadores del Regnum Christi comprometidos con los colegios, no puede menos que llenarme de ilusión, esperanza y ganas de trabajar para que, a través de la educación, pueda colaborar en la construcción de un mundo mejor.”

Seminario De Directores De La Red De Colegios Semper Altius