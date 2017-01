El International Society for Tecnology elige proyecto del CECVAC para congreso internacional

Por segundo año consecutivo, uno de los proyectos elaborados por los alumnas de Bachillerato del Colegio CECVAC, fue elegido por el Congreso Mundial ISTE (International Society for Tecnology in Education), entre más de 3 mil propuestas, para compartir lo que se hace en términos de tecnología y educación.

ISTE es una organización no lucrativa integrada por más de 10,000 profesionales a nivel mundial en el área de tecnología educativa, que se encargan de proporcionar la guía y dirección sobre el uso eficaz de la tecnología en la Educación.

El proyecto “Action for Reaction: Taking some steps to change our community” será presentado por las alumnas del colegio en el evento organizado por ISTE, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio en la ciudad de San Antonio, Texas.

Sin duda este tipo de eventos ayudan a los estudiantes a demostrar sus conocimientos y capacidades en una segunda lengua y el alto nivel en el uso de la tecnología.

Para mayor información del congreso: www.iste.org