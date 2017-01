Presentamos a continuación algunos libros escritos recientemente por legionarios y miembros consagrados disponibles en tiendas virtuales.

Título: Matrimonio y Familia: un nuevo horizonte.

Autor: P. Walter J. Schu, LC

Editorial: SER

Reseña: Matrimonio y Familia es un Nuevo Horizonte de conocimiento para las familias católicas que están resueltas a defender su fe y su familia con la ayuda de la teología del cuerpo.

El libro puede adquirirse aquí.

Título: Los rostros de Cristo. Meditaciones para conocer, amar y seguir a Cristo

Autores: PP. Eduardo Robles-Gil y Paul Campbell, LLCC.

Editorial: El Arca

Reseña: Las meditaciones que compila esta obra desean ayudar a cualquier lector a conocer y experimentar más a Jesucristo con su presencia y su amor personal por cada uno, profundizando en el misterio de la persona de Cristo, siguiendo lo que de Él dice el Nuevo Testamento: cómo fue conocido por sus discípulos y sus contemporáneos, qué títulos, qué nombres le dieron, a qué actividades se dedicó durante su vida pública, etc.

El libro puede adquirirse aquí.

Título: El amor se hizo hombre

Autores: Monique Villen

Reseña: Monique Villen trae a las páginas de su libro una constante invitación a profundizar y conocer lo que se dice sobre el Mesías y la salvación en los textos más oficiales de la Iglesia como la Biblia y el Magisterio pontificio, pero también en autores fundamentales para cualquier católico como los Padres de la Iglesia, o en otros autores espirituales.

El libro se puede descargar gratuitamente aquí.

Título: Diez reflexiones sobre el Reino

Autor: P. Martin Connor, LC

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: Los frutos del Concilio Vaticano II hablan a través de los nuevos movimientos eclesiales de la Iglesia Católica en maneras nuevas y únicas. Esta colección de ensayos trata de ofrecer una exploración del espíritu del Movimiento Regnum Christi, al ofrecer una nueva perspectiva al entendimiento cristiano del Reino. El libro es la traducción al español del libro Ten Reflections on the Kingdom, del mismo autor.

El libro está disponible en Amazon.

Título: Dejarse encontrar por Cristo: Ejercicios espirituales

Autor: P. Benjamín Clariond, LC

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: El libro es fruto de una tanda de ejercicios espirituales predicados a religiosos legionarios de Cristo. El hilo conductor es la invitación a dejarse encontrar por Cristo para compartir su estilo de vida, tal y como se descubre en el Evangelio. Puede ser un recurso válido para quien está discerniendo una posible llamada a una vida de especial consagración a Dios y también para cualquier hombre o mujer que desea encontrarse con Cristo en el Evangelio para conocerlo, amarlo y seguirlo.

El libro está disponible en Amazon.

Título: Force et mystère des femmes

Autor: Emanuelle Pastore

Editorial: EdB

Reseña: Llegar a conocer a la mujer, para comprender la forma en que ya se encuentra en el corazón de la misión es un gran desafío para la Iglesia Católica de hoy. Este libro muestra lo que es su fuerza específica para entender mejor la importancia de su presencia en la Iglesia y al servicio de la evangelización del mundo.

El libro sólo está disponible en francés y se puede comprar en Amazon.

Título: La nave asaltada. Poesía y prosa para el alma

Autor: P. José García Sentanderu, LC

Editorial: De buena tinta

Reseña: El alma, el mundo, necesitan de la belleza, del esplendor de la verdad, y la poesía es una de las expresiones de esa belleza tan anhelada. «Desde que empecé a leer a los místicos, comprendí que el saber teológico no puede no ser experiencial. Y no puedo estar más de acuerdo con Dostoyevski: la belleza salvará al mundo».

El libro está disponible en Amazon.

Título: I Saw His Face. Powerful Moments of Christ’s Mercy

Autor: P. Michael Mitchell, LC

Editorial: ministry23

Reseña: El autor se basa en su experiencia como misionero en Haití y México para compartir una colección de relatos que muestran diversos encuentros entre el hombre y la misericordia de Dios.

El libro está disponible sólo en inglés aquí.

Título: Vía Crucis. Llevar la cruz con Cristo

Autor: H. José Pablo Poblete, LC

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: Un libro para acompañar a Cristo en su camino de la cruz, con una meditación profunda sobre cada una de las estaciones con textos bíblicos, descripciones y poesías originales.

El libro está disponible en Amazon.

Título: Curiosidades y bendiciones

Autor: P. Álvaro Correa, LC

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: Se trata del tercer volumen de una serie de relatos breves que parten de un hecho anecdótico para llegar a una moraleja de vida cristiana.

El libro está disponible en Amazon.

Título: Mandria y otros cuentos

Autor: H. José Pablo Poblete, L.C.

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: La vida corre veloz, ¿por qué no sentarse unos minutos a pensar sobre lo que es realmente importante? Esto es lo que buscan estas 21 narraciones breves (18 cuentos y 3 poesías), que te llevarán a pensar y reflexionar sobre la vida.

El libro está disponible en Amazon.

Título: Sharpening your tongue

Autor: P. John Bartunek, LC

Editorial: RCSpirituality

Reseña: Este libro forma parte de la colección Regnum Christi Essays que ayudan a profundizar sobre algún aspecto de la vida del miembro del Regnum Christi, su identidad y su misión. Este ensayo trata sobre la caridad en las palabras.

El libro está disponible en inglés, en Amazon.

Título: Spring meditations

Autor: P. John Bartunek, LC

Editorial: Liguori Press

Reseña: El primero de una serie de cuatro libros de meditaciones estacionales, Spring Meditations explora temas religiosos en el contexto de la vida moderna. Las 12 reflexiones de este libro siguen las temporadas del calendario, en lugar de las temporadas litúrgicas, con una reflexión escrita para cada semana del año. Las preguntas propuestas para cada semana llevan al lector a una reflexión profunda que le pueda orientar en su diario vivir.

El libro está disponible en inglés, en Amazon.

Título: Summer meditations

Autor: P. John Bartunek, LC

Editorial: Liguori Press

Reseña: El segundo libro de la serie. Ofrece reflexiones para cada semana del verano.

El libro está disponible en inglés, en Amazon.

Título: Autumn meditations

Autor: P. John Bartunek, LC

Editorial: Liguori Press

Reseña: El tercer libro de la serie. Ofrece reflexiones para cada semana del otoño.

El libro está disponible en inglés, en Amazon.

Título: Winter meditations

Autor: P. John Bartunek, LC

Editorial: Liguori Press

Reseña: El cuarto libro de la serie. Ofrece reflexiones para cada semana del otoño.

El libro está disponible en inglés, en Amazon.

Título: Go! 30 Meditations on How to Best Love Your Neighbor as Yourself

Autor: P. John Bartunek, LC

Reseña: En este libro el padre John Bartunek combina los pasajes bíblicos y las enseñanzas de la Iglesia con consejos prácticos que puedes aplicar a tu vida diaria. A lo largo del libro, aclara términos comunmente mal entendidos como misión, apostolado, evangelización y nueva evangelización.

El libro está disponible en inglés, en Amazon.

Título: História da Igreja. Século a século

Autor: P. Antonio Rivero, LC

Editorial: Martyria

Reseña: Se trata de la traducción al portugués del libro Historia de la Iglesia, siglo a siglo, del mismo autor. La obra está dividida en veinte capítulos, donde se describen los acontecimientos de cada siglo y la respuesta que la Iglesia dio a dichos acontecimientos.

El libro está disponible en Amazon.

Título: Blessed José. Boy Cristero Martyr.

Autor: P. Kevin McKenzie, L.C.

Reseña: La historia de José Sánchez del Río basada en las fuentes existentes.

El libro se puede comprar sólo en inglés, en Amazon.

Título: Magnifying Glass

Autor: P. Lucio Boccacci, LC

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: El libro analiza el pasaje de Lc 2,40-52 y comenta los detalles del autor, el contexto, el género literario, la estructura y la historicidad del mismo.

El libro se puede comprar sólo en inglés, en Amazon.

Título: Boy Jesus

Autor: P. Lucio Boccacci, LC

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: El libro es una novela sobre los episodios de la vida de Jesús antes de su pérdida y hallazgo en el templo. El libro presenta datos sobre la cultura e instituciones de Nazaret e Israel en la época de la infancia de Jesús.

El libro se puede comprar sólo en inglés, en Amazon.

Título: Loado seas, mi Señor. Comentario a la encíclica Laudato si’ del papa Francisco

Editores: Fernando Chica Arellano y Carlos Granados

Reseña: Alberto García, laico consagrado del Movimiento, es uno de los colaboradores de la edición de este Comentario a la Laudato si’, que tiene como función que las ideas del Santo Padre se comprendan mejor y ofrecer las claves para que se deguste aún más su lectura.

El libro se puede adquirir aquí.