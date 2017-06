Martes 27 de junio – ¿Por qué no entrar?

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

H. Adrián Olvera, L.C.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!

Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)

Hay tantas cosas que me angustian, que me distraen en esta vida. Otras que me encantan que me fascinan… Ante todas ellas, lo único que me importa es vivirlas contigo, para que todas mis actividades sean para tu gloria y el bien de los demás.

Evangelio del día (para orientar tu meditación)

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 6. 12-14

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen.

Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas.

Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran!”.

Palabra del Señor.

Medita lo que Dios te dice en el Evangelio

¿Quién no ha tenido que luchar para alcanzar aquello que se quiere? ¿Quién no ha tenido que sufrir una caída para saber lo que es levantarse?… ¿Quién?…

De frente ante los caminos de la vida siempre hay uno que atrae más que otro, aun a sabiendas que en aquel que no atrae tanto se puede encontrar algo muy preciado.

Vemos carteles publicitarios que nos venden: « […] sin esfuerzo», «hazlo en tan sólo diez minutos» Para algunas cosas esto podría funcionar, pero… ¿para lo verdaderamente importante? No lo creo, de hecho me hace preguntarme, ¿esto de verdad es vivir?

Muchos han encontrado este camino pero la puerta estrecha suele dar un poco de miedo pues implica voluntad; requiere atrevimiento; se necesita confiar en que aunque al principio no se vea nada, más allá se encontrará algo espectacular. Algo grande… más de lo que se puede esperar.

Es el camino que todos buscamos; que todos deseamos, pero que muy pocos deciden tomar.

Éste es el camino de la verdad, del amor; de la vida. Sólo en él se ama, sólo en él se puede experimentar lo que es vivir de verdad.

Es el camino al que Dios me invita… Sin embargo, aquí es donde entra el hermoso misterio de la libertad.

¿Qué acaso no haría todo para alcanzar aquello que más deseo? ¿Qué acaso no caminaría una y otra vez más el camino que me lleva a lo que más anhelo? ¿Por qué no entrar?…

«La puerta de la misericordia de Dios es estrecha pero ¡siempre abierta de par en par para todos! Dios no tiene preferencias, sino que acoge siempre a todos, sin distinción. Una puerta estrecha para restringir nuestro orgullo y nuestro miedo; una puerta abierta de par en par para que Dios nos reciba sin distinción. Y la salvación que Él nos ofrece es un flujo incesante de misericordia que derriba toda barrera y abre interesantes perspectivas de luz y de paz. La puerta estrecha pero siempre abierta: no os olvidéis de esto.»

(Homilía de S.S. Francisco, 21 de agosto de 2016).

Diálogo con Cristo

Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama.

Propósito

Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.

Trataré de vivir hoy, de una manera especial, la regla de oro del Evangelio: «Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes.»

Despedida

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

¡Cristo, Rey nuestro!

¡Venga tu Reino!

Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.

Ruega por nosotros.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.