Miércoles 28 de junio – Ovejas con piel de lobo.

San Irineo, obispo y mártir

H. Rubén Tornero, L.C.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!

Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)

Jesús, hoy quiero adorarte y bendecirte. Tú eres lo mejor que tengo en mi vida. Gracias, por ser tal y como eres. Eres maravilloso, Jesús, ¿quién puede comparase a Ti? Me has amado hasta el extremo, me has amado como nadie podrá jamás hacerlo. No merezco tanto amor… No lo merezco, pero lo necesito. No me abandones jamás. Te amo y te agradezco todo el amor que me tienes. Te suplico que en este momento de encuentro personal contigo, me des la gracia de experimentar un poco más el inmenso amor que me tienes, de tal manera que, no pueda sino amarte más y ser un reflejo de tu amor para los que me rodean.

Evangelio del día (para orientar tu meditación)

Del santo Evangelio según san Mateo 7, 15-20

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?

Todo árbol bueno da frutos buenos y e l árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puedo producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán”.

Palabra del Señor.

Medita lo que Dios te dice en el Evangelio

Hoy Jesús me pones en guardia contra los falsos profetas, esos falsos pastores que me llaman a una vida más fácil y cómoda, pero que al final no me llena ni me da la felicidad verdadera. Son muchos los lobos con piel de oveja, Jesús… ¡y también las ovejas con piel de lobo!

Hoy quieres hacerme ver que existen ovejas, personas que me rodean, hijos tuyos cuyo corazón ha sido endurecido por el dolor y el sufrimiento. Muchos de ellos han sufrido una enfermedad, la pérdida de un ser querido, las injusticias de los hombres o los malos ejemplos de los que nos llamamos cristianos. Han endurecido su corazón, lo han cerrado a Ti, Buen Pastor, muchas veces por mi culpa. Cada día son más, Jesús, esas ovejas con piel de lobo…y cada vez menos los que piden por ellas.

Jesús, te pido por esas personas que por mi culpa, por mi mal ejemplo, se han alejado de Ti. Quiero levantar esta oración por todos aquellos hermanos míos por quienes normalmente no pido.

Hoy, en lugar de levantar mi dedo para acusarlos, quiero levantar mi corazón a Ti para interceder por ellos. Te pido perdón por ellos… y también por mí, pues probablemente algunos, por mi mal ejemplo, otros por mi mal trato, y todos por mi indiferencia culpable y mi silencio cómplice, se han alejado de Ti.

¡Perdóname, Jesús! Ven, Buen Pastor, y reina sobre mí. Transforma mi corazón. Dame un corazón como el tuyo, lleno de misericordia y de amor. Hazme un instrumento de tu amor y tu misericordia. Amén.

«El pueblo siguió a Jesús porque Él enseñaba con autoridad y no como los escribas. La gente percibe cuando un sacerdote, un obispo, un catequista, un cristiano tiene esa coherencia que les da la autoridad. Jesús advierte a sus discípulos sobre los falsos profetas. Cómo discernir dónde están los verdaderos profetas y dónde están los ‘pseudoprofetas’, dónde están los verdaderos predicadores del Evangelio y dónde los que predican un Evangelio que no es Evangelio. Tres palabras claves para entender esto: hablar, actuar y escuchar. “No todos los que me dicen ‘Señor, Señor’, entrarán en el Reino de los Cielo”.»

(Homilía de S.S. Francisco, 25 de junio de 2015).

Diálogo con Cristo

Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama.

Propósito

Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.

Hoy voy a darle algunos minutos de mi tiempo a un mendigo de la calle.

Despedida

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

¡Cristo, Rey nuestro!

¡Venga tu Reino!

Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.

Ruega por nosotros.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.