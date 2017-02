“Nada es imposible cuando se tienen ganas de triunfar”

Michel Muñoz, un ejemplo de superación

Por: Redacción / UNID Sede Tlalnepantla

“La limitación siempre estará en la mente, no en lo que te diga la gente ni en las puertas que te cierren”, afirmó Michel Muñoz, estudiante de la Licenciatura en Educación Física y Deporte de la UNID Tlalnepantla, quien nació sin sus extremidades inferiores y ha logrados alcanzar sus metas gracias a su tenacidad.

A sus 30 años, el joven originario del Estado de México ha demostrado que nada es imposible cuando se tiene ganas de salir adelante y cumplir sus objetivos.

“Mi padre me dijo que lo tenía todo, que no me hacía falta nada y que todo lo que yo quisiera lo podía lograr y es lo que hago”, expresó.

Su infancia no fue sencilla, tuvo momentos de flaqueza ya que a la edad de cinco años lo forzaron a usar prótesis, esto era doloroso e incómodo, por lo que usaba silla de ruedas, pero la dejaba en un rincón y comenzaba a desplazarse con las manos.

“A los 11 años cuando entré a la secundaria, mi coordinadora en un evento decidió regalarme una patineta, tuvo esa visión para que yo pudiera desplazarme, misma que adapté rapidísimo y la hice mía y es la manera en que hasta la fecha me transporto”, mencionó.

Sus manos contra la adversidad

Michel no se detiene ante nada, por lo que con sus extremidades superiores trabaja para generar un ingreso para ayudar a su familia y sacar adelante a su hija Itana, quien lo es todo para él.

Su fuerza física es tal que se ha desarrollado como un profesional practicando también el voleibol, por lo que la institución le otorgó una beca para estudiar su carrera.

“Es como un gimnasta, tiene los músculos muy desarrollados, sus manos son sus pies, tiene unas manos enormes y fuertes”, explicó el Lic. José Cervantes, Coordinador de Educación Física y Deporte de la sede.

El fútbol es su pasión

Muñoz explicó que desde muy pequeño comenzó jugando este deporte con sus compañeros de clase; él relata que su gol favorito hasta el momento se dio en una semifinal.

“El gol que me ha marcado fue en una semifinal. Yo recibí el balón de espaldas y tenía al jugador frente a mí, hice la finta que me iba a un lado, él abrió las piernas y formé un túnel, entonces avancé con el balón después y metí gol”, dijo.

Busca cumplir su sueño

Michel desea que un club de fútbol lo contrate y tener un equipo con el liderazgo de su héroe el futbolista del Cruz Azul, Christian Giménez.

“Chaco Giménez es una persona que motiva, que tiene fuerza, que apoya a su equipo, por eso lo admiro”, manifestó.

Para finalizar, el estudiante envió un mensaje motivador para todos aquellos que se han sentido de alguna manera discriminados: “Una persona tiene que aceptarse así mismo para que los demás la acepten como es”, puntualizó.

Con información de Excélsior

