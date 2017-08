“Nuestra misión: irradiar a Cristo en el Mundo”

Candidatado de los Laicos Consagrados del Regnum Christi

“Al inicio yo no sabía qué esperar. Pensé que podría ser demasiada oración o demasiadas actividades. Lo que realmente sucedió en mí fue un balance entre varios elementos…” Esto nos comparte Andrés Chávez uno de los jóvenes que asistió al candidatado de los Laicos Consagrados del Regnum Christi.

Del 1 al 31 de julio se realizó el Candidatado de los Laicos Consagrados del Regnum Christi en su casa de formación de la Ciudad de México. El Candidatado es un primer momento de discernimiento antes de la etapa inicial de formación.

José Mateos Brito y el P. Brian Coe, L.C., estuvieron al frente de esta actividad, uno como director y el otro como capellán y profesor.

Dentro de los participantes estuvieron dos jóvenes del Regnum Christi, Emmanuel Luis, quien fue colaborador en Saltillo en el ECYD durante un año, y Andrés Chávez, uno de los fundadores de SearchRc y miembro de la sección de jóvenes de Caracas, Venezuela.

Andrés compartió su experiencia en el candidatado: “Cuando ves que Dios te marca un camino, sabes que es el mejor que puedes tomar, aunque tengamos miedos e inseguridades. Al inicio yo no sabía qué esperar. Pensé que podría ser demasiada oración o demasiadas actividades. Lo que realmente sucedió en mí fue un balance entre varios elementos: oración, actividades, discernimiento. Pude conocerme en nuevos aspectos que no conocía. Toda la formación recibida me ayudó a poner bases, para ir a la oración y decirle a Dios: ‘aquí estoy para hacer tu voluntad’.

Lo que más me llevo es hacer de mi vida una oración constante. En este sentido me ayudó muchísimo el testimonio de los laicos consagrados con los que conviví, que en lo ordinario irradian a Cristo en el mundo. Quiero dar una respuesta al llamado de Dios con alegría. Sé que sólo de la mano de Cristo y María puedo continuar.”

Para Emmanuel Luis participar en el candidatado fue una gran oportunidad para aprender a caminar de la mano de Dios: “para mí fue un momento en el que me enfrenté conmigo mismo y aprendí a verme con la misma mirada que Él me ve. Momento también para volver a escuchar su voz que me invita a estar con Él. Fue sentir en el corazón cómo se reaviva ese fuego de amor, un amor que nos mueve a vivir cercanos a Él, pero que también nos impulsa a encontrarlo en todas las personas.

Sirvió también para darme cuenta de que hay un grupo de personas como yo, que están dispuestas a entregarse completamente a Dios y a ayudarme a mí en esta entrega. Fue descubrir una nueva familia.

Fue un mes para darme cuenta de lo enamorado que estoy del Movimiento Regnum Christi y la misión, pero sobretodo de Dios.”

Durante las actividades profundizaron sobre la vocación a la vida consagrada y los medios y acciones para tener un buen discernimiento.

En este periodo participaron en misiones de evangelización en Aquixtla, Puebla, tuvieron momentos de adoración al Santísimo con otros miembros del Movimiento, legionarios y consagradas. Convivieron con colaboradores del ECYD y realizaron dinámicas de integración con otros laicos consagrados.

Al terminar el candidatado se tuvieron ejercicios espirituales de ocho días en Chilapa, Veracruz, predicados por el P. Juan Pablo Ledesma, L.C.

Los laicos consagrados del Regnum Christi son hombres que responden a un llamado de entrega total a Dios y que luchan por irradiar a Cristo, insertos en el mundo para hacerlo un lugar de encuentro con Dios.

Candidatado De Los Laicos Consagrados Del Regnum Christi

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar

Visita su página: http://laicosconsagradosrc.org/

FB: @ConsagradosRC