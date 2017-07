Nuevos mensajeros del Evangelio

Ordenaciones diaconales en Guadalajara

El pasado primero de julio, tres Legionarios de Cristo recibieron el orden del diaconado en el Centro Vocacional de Guadalajara por la imposición de manos del obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara, Mons. Juan Humberto Gutiérrez. Los nuevos diáconos son Alfredo Ibarra, L.C., José Manuel Reyes, L.C. y Emmanuel Montiel, L.C. Los dos primeros, originarios de Guadalajara y fruto de la primera generación de seminaristas menores, recibieron su formación en la Apostólica de Guadalajara.

Los diáconos fueron presentados al obispo por el P. Óscar Pérez Anaya, L.C., delegado del director territorial de Monterrey para la región bajío – occidente, quien agradeció a Mons. Humberto Gutiérrez su presencia como pastor y el conferir el orden del diaconado a los jóvenes religiosos.

Previo a la ceremonia, los nuevos diáconos compartieron su testimonio. Emmanuel Montiel, L.C. comentó: “Siento mucha gratitud ante Dios por habernos llamado y traído hasta este momento. Es un misterio que Dios se haya fijado en mí, un instrumento tan frágil para el sacerdocio”.

José Manuel, Reyes L.C. compartió que: “Este día es muy importante, regresar aquí a la Apostólica en donde empezó mi vocación, y ahora después de 18 años de formación me siento muy feliz y muy agradecido, especialmente con la Virgen de Guadalupe que ha cuidado mi vocación”.

Por su parte, Alfredo Ibarra, L.C. manifestó: “Tengo mucho agradecimiento a Dios y a tantas personas que me han acompañado. A donde volteo a ver están los padres legionarios, miembros del Regnum Christi y cristianos fervorosos que me han acompañado y sostenido en mi vocación. Me siento pequeñito ante esta misión pero Dios no me soltará de su mano”.

En la homilía, el obispo dirigió un mensaje a los jóvenes ordenados: “En una actitud de servicio ahora podrán administrar el sacramento del bautismo, del matrimonio, llevar el consuelo y el viático a los enfermos y moribundos (…) busquen que las personas reconozcan en ustedes al que vino a servir, a Jesucristo, que fue un servidor entre los discípulos siguiendo la voluntad de Dios”.

Expresó que deben dar testimonio del amor de Dios y estar llenos del Espíritu Santo, ejerciendo su ministerio en el celibato y la pobreza, que será símbolo de su calidad pastoral y fuente inagotable de su ministerio.

El P. Javier Gaxiola, L.C. y el P. Miguel Subirachs, L.C., recién ordenados, acompañaron a los nuevos diáconos en esta ceremonia, así como amigos, familiares, legionarios y miembros del Movimiento.

Datos de los nuevos diáconos.

Alfredo Ibarra, L.C.

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 19 de septiembre de 1987. Vivió su infancia en Zapotlanejo, Jalisco, con sus papás y sus 6 hermanas. En 1999 ingresó a la apostólica de Guadalajara. En 2003 se trasladó al noviciado de Monterrey. Cursó tres años de estudios humanísticos en Cheshire, EU. Sus estudios de bachillerato en filosofía y en teología los realizó en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Durante un año realizó su apostolado en el centro vocacional de Guadalajara como formador. Del 2011 al 2014 residió en el noviciado de Gozzano, desde donde colaboró en la pastoral familiar y en la promoción de los centros de formación de la Legión de Cristo en Italia.

José Manuel Reyes, L.C.

Nació en Purépero Michoacán, el 17 de agosto de 1986. Ingresó al centro vocacional del Ajusco en 1998. Un año después se trasladó a Guadalajara, Jalisco, donde fue miembro del grupo fundacional del centro vocacional. En agosto de 2001 fue enviado al noviciado de Gozzano, Italia, para continuar sus estudios. Cursó sus estudios de humanidades en Salamanca, España. Estudió el bachillerato en filosofía en Thornwood, NY. Colaboró como formador en el centro vocacional de Colfax, California. Posteriormente, fungió como Instructor de formación en The Highlands School en Dallas, TX. Estudió la licencia en filosofía y el bachillerato en teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma.

Emmanuel Montiel, L.C.

Nació en Huamantla, Tlaxcala, México, el 28 de octubre de 1985. Ingresó al noviciado de la Legión de Cristo en Monterrey en septiembre de 2002 y emitió su primera profesión religiosa el 29 de agosto de 2004. De 2004 a 2006 estudió las humanidades clásicas en Salamanca, España. Cursó el bachillerato en filosofía y en teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Durante sus prácticas apostólicas colaboró como auxiliar de la secretaría territorial de Italia y como promotor vocacional en Italia.

