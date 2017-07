Potenciando habilidades en tecnología educativa

La Red de Colegios Semper Altius participa en congreso internacional ISTE 2017

Alumnos de cuatro colegios de la Red Semper Altius dejaron en alto el nombre de sus colegios demostrando el alto nivel de preparación y ejecución de sus proyectos de tecnología educativa en el ISTE 2017.

Del 25 al 28 de junio se llevó a cabo el Congreso ISTE en San Antonio, Texas, en donde asistieron más de 20,300 espectadores y presentaron más de 630 alumnos de 72 países.

El Congreso ISTE, es un evento internacional anual de tecnología educativa en el que alumnos de colegios de la Red Semper Altius pusieron en alto el nombre de sus colegios por quinto año consecutivo, al presentar proyectos innovadores en tecnología educativa.

El ISTE, es una organización que promueve el uso de la tecnología en la educación y ha generado los estándares que sirven para medir la destreza en el uso de ésta, fijando objetivos sobre la capacitación de creación de tecnología educativa a los alumnos, profesores y administradores.

Los alumnos del Instituto Rosedal Lomas, Colegio CECVAC, Instituto Highlands México, Irish Institute Monterrey y el Instituto Alpes San Javier destacaron al presentar sus distintos proyectos en tecnología educativa, desarrollados e implementados desde las aulas de clase, y por el alto nivel de preparación y capacidad bilingüe al momento de presentarlos.

Cabe resaltar que los alumnos prepararon sus proyectos desde septiembre del año pasado para poder registrarlos y pasar por el proceso de selección por parte del comité evaluador del International Society for Technology in Education (ISTE).

Los proyectos presentados fueron los siguientes:

Instituto Alpes San Javier:

AP CSP: a project that works for motivating girls to transform the world

Minecrafting a colonial city: Using technology to understand where we live

Gamifying the classroom with Chemistry Go!

STEAM playground “Innomotion”: building green cars

Vocabulary Fiesta: Learning with Mexican traditional games & Technology

Good information equals good health: producing a radio program using Garage Band

Math could be fun with Tinkercad, 3D modeling and coding to help students how to find volumes

Are you in trouble? Call a drone!

190 years old dictator on Twitter make students live History

Creating innovating learning materials by using Makey Makey and Scratch

AR learning: Kids Making a Difference with Technology

Instituto Highlands México:

Storytelling for Change: An iBook by Students for Sustainability.

Fuel Yourself!: A Way to Understand How Energy Travels Through Our Body.

Instituto Rosedal Lomas:

The Vira: a measurement of Facebook sharing for a digital world understanding.

Instituto Irlandés Monterrey:

Little Explorers discovering a big art world!

You’re Never Too Young to Be a Scientist

Colegio Everest Zacatecas:

ENGO Travel

ECOBUS

Colegio CECVAC:

Youth Under Construction

La participación continua en el ISTE 2017 ayuda a los alumnos a desarrollar y potenciar las habilidades y herramientas aprendidas en clases, mostrando siempre en cada proyecto expuesto, un alto nivel en el uso de la tecnología e integración con otras materias del currículo; gran capacidad de comunicación de los alumnos en una segunda lengua; manejo de la información en inglés; seguridad en la exposición, entre otras.

Otros colegios de la Red presentes en el congreso fueron los siguientes: Colegio Del Bosque México, Irish Institute México (Femenino y Masculino), Instituto Cumbres México, Instituto Rosedal México, Instituto y Colegio Oxford y el Instituto Cumbres Cozumel.

La Red de Colegios Semper Altius felicita a todos los alumnos y docentes participantes en el ISTE 2017, esperando que su dedicación y empeño siga prosperando cada vez más.