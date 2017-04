Egresado de Actuaría y primer ejecutivo y CEO del Grupo FCC, lidera la empresa más grande que cotiza en la Bolsa de Valores de España

El Dr. Carlos Jarque Uribe (Actuaría, gen. ‘76), primer ejecutivo y CEO del Grupo FCC, uno de los más importantes grupos globales industriales y de servicios ciudadanos, se convirtió en el primer mexicano en dirigir una empresa del IBEX 35, la más grande que cotizan en la Bolsa de Valores de España y una de las principales a nivel global.

El egresado, quien cuenta con un posgrado en Econometría, una maestría en Ciencias en The London School of Economics and Political Science, un doctorado en Economía en la Universidad Nacional de Australia y un postdoctorado en Economía en la Universidad de Harvard, posee una amplia experiencia en el sector económico tanto en el ámbito público como en el privado.

Recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Anáhuac México, la Medalla A. Quetelet y la Medalla Benito Juárez, así como el Premio Mahalanobis, además de ser nominado al Premio Príncipe de Asturias.

Jarque Uribe fue presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI), secretario del Plan Nacional de Desarrollo de 1995 al 2000, periodo en el que también ocupó el cargo de ministro de Desarrollo Social en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Fue director del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 2001 al 2005 y secretario del mismo del 2005 al 2007. También fue representante del BID en Europa del 2008 al 2013 y asesor principal del presidente, además de ocupar el cargo de director ejecutivo en América Móvil del 2013 al 2015 donde se encargó de relaciones corporativas, gubernamentales e internacionales.

La empresa que lidera el Dr. Carlos Jarque está presente en los sectores de los servicios medioambientales, la gestión integral del agua, las infraestructuras, el cemento y el sector inmobiliario. Tiene más de 115 años de historia y está presente en 34 países donde emplea a más de 60,000 personas y brinda diariamente servicios a más de 130 millones.

Adicionalmente, es una de las principales empresas del sector de construcción. En los últimos años, ha construido hospitales, aeropuertos, conjuntos residenciales y más de 700 kilómetros de vías de tren de alta velocidad. Entre sus numerosas obras destaca el Aeropuerto de Barajas, Madrid; el estadio Santiago Bernabéu en España; metros como los de Barcelona, Riyadh, Doha, Lima y Panamá; el nuevo estadio del Atlético de Madrid y el próximo Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en alianza con CICSA.

Dentro de la actividad de infraestructuras, el Grupo FCC, que cuenta con una posición de liderazgo en todas las áreas, incluyendo tecnología de vanguardia en cada uno de sus ámbitos de acción, a través de su división de cementos, tiene una capacidad de producción anual de 15 millones de toneladas.