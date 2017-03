En pro de la creatividad digital

Premio Mario Pani 2016

El pasado 20 de febrero, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac México, otorgó el Premio Mario Pani 2016 al Dr. Neil Gershenfeld, director del Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology (MIT), efigie realizada por el prestigiado escultor Jorge Yázpik y que reconoce a personas que se distinguen por sus aportaciones a la arquitectura.

Durante el evento en el que participó la vicerrectora académica, la Dra. Sonia Barnetche Frías, y el Dr. Arq. Bernardo Gómez-Pimienta, director de la Escuela de Arquitectura, el Dr. Gershenfeld, creador de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital y Fab Labs a nivel mundial, habló sobre el surgimiento del primer FabLab y resaltó la importancia de la colaboración con los ditistintos centros a nivel mundial que surgieron a partir de Center for Bits and Atoms del MIT.

Por su parte el Mtro. Gonzalo Pérez Ramírez, coordinador operativo del FabLab Ciudad de México, llevó a cabo la primera junta de trabajo nacional de Fab Labs, en la que el galardonado impartió una plática transmitida vía streaming para Latinoamérica en la que convocó al fortalecimeinto de la red de Fab Labs nacionales y al intercambio de experiencias con Fab Lat de Latinoamérica.

Cabe señalar que la Escuela de Arquitectura es sede del primer FabLab en México y pertenece a la red mundial liderada por el MIT.