¿Qué es Mano Amiga?

Mano Amiga, una red de centros educativos del Regnum Christi.

Mano Amiga es una red de centros educativos del Regnum Christi, donde niños y jóvenes con menos oportunidades reciben las herramientas de formación integral que requieren para desarrollarse y convertirse en personas exitosas.

A través de la educación, como motor principal, se busca romper el círculo de la pobreza y lograr una transformación positiva de la sociedad, con el apoyo de un número importante de bienhechores, empresas y padrinos de beca.

Actualmente son una red de 21 colegios con más de 50 años de experiencia, 14,283 alumnos, 9,450 egresados de preparatoria, de los cuales el 91% continúan con sus estudios universitarios, 1,180 empleados y colaboradores, 10,100 familias beneficiadas y 5,059 padrinos que apoyan mensualmente.

Esta red de colegios surge en 1963 como fruto del Instituto Cumbres, el primer colegio de los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México, en el que padres de familia quisieron ofrecer la misma educación que recibían sus hijos a otros niños que no tenían esas posibilidades. Poco después surge la primera sede del colegio de Mano Amiga en San Antonio Zomeyucan, Estado de México.

El modelo pedagógico se centra en la formación integral, que busca desarrollar cuatro ámbitos de la persona: espiritual, intelectual, humano y social, enfocándose en los intereses de los estudiantes y en sus procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Asimismo ayudan a los alumnos a encontrar una mayor motivación para el aprendizaje continuo y desarrollo permanente de sus competencias como un reto y una aventura para toda la vida.

Durante los 14 años que dura la formación, desde que el niño entra a preescolar, hasta que egresa de preparatoria, el modelo de transformación social pretende que el alumno alcance ciertos objetivos de desarrollo personal a corto, mediano y largo plazo y que se extienda a lo largo de su vida como miembro adulto de la comunidad.

Para Georgina Huerta, miembro del Patronato de Mano Amiga Morelia, Mano Amiga es también “una forma de regresar todos los privilegios que uno tiene, saber que en particular en la vida de alguien estoy pudiendo hacer la diferencia”.

“Yo siempre dije que en este colegio quería trabajar, yo quería hacer algo que de verdad trascendiera por el resto de mi vida y creo que Dios quería que estuviera aquí. Mano Amiga se preocupa por la persona, los ayuda a descubrirse, pero además de eso les hace saber el potencial que tienen como personas. No he conocido un lugar más extraordinario que cambie la vida de los profesores, de los alumnos, de las familias y de la sociedad”, aseguró Sandra Olivia Herrera, coordinadora académica de Primaria de Mano Amiga Morelia.

Adicionalmente se ofrecen programas de apoyo, academias deportivas, clubes de desarrollo de liderazgo, cursos de formación para padres de familia, cursos de valores, programas especializados y muchas otras opciones de formación continua.

Mano Amiga también se ha ido consolidando como una obra social educativa de alto impacto social que contribuye de manera importante en la creación de una sociedad más justa y equitativa, tocando el corazón de las personas y despertando en ellas una conciencia social y el deseo de amar al prójimo a través de acciones concretas. Tal es el caso de ‘AMA’ (Amigos de Mano Amiga), una red de personas que van contracorriente expandiendo el amor y la entrega sobre el mal y el egoísmo y que se unen entre sí para combatir el crimen organizado, invitando a otros a sumarse y a aportar su talento y tiempo.

“Participar en ‘AMA’ ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Me llena de alegría saber que he sido parte de este gran proyecto que en verdad transforma vidas: las de ellos y las de nosotros. Estoy segura de que transmitirán al mundo lo que he aprendido durante estos años de estudios que: AMAR es lo mejor que puedes hacer”, compartió Leticia González Berúmen, alumna de 6º. Bachillerato del Colegio Cumbres-Alpes Torreón.