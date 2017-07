Reconocimiento a la creatividad, innovación, liderazgo y dirección estratégica

Pilar Brogeras, egresada del MBA de la Anáhuac, recibe el premio “Future of the Profession”

The Association of Executive Search and Leadership Consultants (AESC) reconoció a la egresada Pilar Brogeras (MBA, gen. ‘14 – Universidad Anáhuac) y directora de Stanton Chase Ciudad de México, con el premio “Future of the Profession”.

El premio reconoce a consultores de reclutamiento que han logrado un impacto material en la profesión del reclutamiento ejecutivo y sus firmas, específicamente a través de la creatividad, innovación, liderazgo y una dirección estratégica.

Dicho reconocimiento, cuyos nominados deben tener al menos siete años en la profesión, fue entregado en la ciudad Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la Conferencia Global de la AESC, por Mickey Matthews, presidente internacional de Stanton Chase, y está diseñado para involucrar a la nueva generación de líderes en reclutamiento ejecutivo y consultores de liderazgo.

La egresada suma nueve años en Stanton Chase, donde inició como asociada de investigación y cuyo puesto actual es el de directora en la oficina de la Ciudad de México.

En 2015, Stanton Chase realizó un ejercicio estratégico global que se llevó a cabo en toda la compañía, con apoyo de un consultor externo. Como directora global de Talento, Adquisición, Desarrollo y Dirección para Stanton Chase, Pilar Brogeras tuvo un papel de liderazgo central y vital en la implementación exitosa de este proyecto en la firma.

Además, creó un video de reclutamiento que se refiere a los valores, cultura y equipo de la firma (Join us now!), un ejemplo de innovación y de su creatividad para comunicar el mensaje positivamente en el mercado.

La experta en reclutamiento ejecutivo y consultor de liderazgo se ha involucrado personalmente y ha guiado al equipo global en desarrollar y articular las mejores prácticas, mientras innova con nuevos documentos internos, externos y materiales de mercadotecnia que han alcanzado las metas de Stanton Chase de construir una organización de clase mundial enfocada en la gente.

Previamente, Pilar Brogeras trabajó para Grupo GCI (ahora Cohn & Wolf), Acciones y Valores Banamex y en Casa de Bolsa (Citigroup), donde se desempeñó en el área de Planeación Estratégica y Mercadotecnia. Obtuvo un Master Internacional en Liderazgo por EADA Business School, Escuela de Negocios en España, además de contar con un Diplomado en Administración de Recursos Humanos y un entrenamiento por parte de CEB Talent Assessment en valoración de personalidad.