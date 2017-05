Jill Swallow es consagrada del Regnum Christi y le gusta mucho cantar… y se lo debe a su mamá.

¿Cómo fue que empezó el gusto por la música?

“Mi mamá siempre estaba cantando”, comenta Jill. “Ella canta en el carro y añade melodía a lo que va escuchando en la radio. En casa, canta todo el tiempo: al lavar los platos, doblar la ropa… Y siempre nos invitaba a cantar”.

No es de sorprender que Jill se iniciara en la música a temprana edad, en su ciudad natal de Versailles, Ohio (USA). En toda su primaria cantó en el coro, tuvo clases de piano y se presentó en obras musicales. En secundaria y preparatoria siguió cantando, llegó a tocar la trompeta en una banda musical y también se destacó como directora de la banda de guerra.

Se trasladó posteriormente a la “Miami University” en Oxford, Ohio. Ahí estudio para obtener el grado de profesora, esperando también encontrar ahí a su futuro esposo y también futuro padre de sus hijos. Pero Dios tenía otros planes…

Sin renunciar a la música, encontró su vocación

En su primer año de preparatoria, Jill asistió a un retiro llamado “Youth 2000” donde sintió fuertemente el llamado a consagrar su vida a Dios, a misionar. En junio, su mejor amiga le presentó a dos consagradas del Regnum Chrsti, quienes la invitaron a un retiro de discernimiento en Rhode Island. Jill fue allá en julio y ahí descubrió su vocación a la vida consagrada. Hizo sus promesas de pobreza, castidad y obediencia el 25 de agosto de 2001.

Jill pensó que al consagrarse a Dios tendría que ceder a sus deseos por la música. Pero nuevamente Dios tenía otros planes.

Resulta que la vida consagrada también incluye una vida dedicada al canto, a mucho canto: Misa, coro, eventos especiales, esparcimiento… Y también han producido varios Cd’s con música. Jill comenta que en vez de ceder a la música ha sido capaz de producir más música de la que esperaba.

“Arise” y “Holding On”

La producción más reciente de Jill se titula “Arise”. Como su nombre lo indica, es un canto de alegría y optimismo, de confianza, un canto que es la continuación de “Holding On”, también autoría de Jill y producida en un momento de dolor y sufrimiento. Jill ha participado también en la producción de una media docena de Cd’s de las consagradas del Regnum Christi, en ellos Jill canta, acompaña y produce.

“Yo no compongo cantos”, comenta Jill. “No me siento en el piano concentrándome en escribir algo. Eso no funciona para mí y sería algo muy forzado”.

“En cambio, mi música se inspira más en mis momentos de oración. Un canto me vino mientras caminaba en un aeropuerto camino a casa, después de un retiro. Otro me vino mientras sostenía en mis brazos a un bebé moribundo en unas misiones en Haití”.

Hoy, Jill vive en una comunidad de consagradas en Oxford, Michigan. Es directora de formación para las niñas en Everest Academy, en Clarkson. Actualmente tiene varias canciones que están en proceso de producción.

Escucha “Arise”

Este y otros cantos de Jill y de las consagradas del Regnum Christi se pueden adquirir en este enlace.