Paulina Núñez, consagrada del Regnum Christi, ha atendido a los micrófonos del programa “No tengáis miedo” de Radio María en una entrevista con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que la Iglesia celebra el 2 de febrero y que puedes escuchar entera en este enlace. Sobre esta Jornada, que conmemora la Presentación de Jesús en el Templo, Paulina ha pedido oración por las vocaciones: “Hay que rezar con las puertas abiertas y normalizar el hecho de que Jesús habla”.

En el programa que dirige el P. Juan Francisco Pacheco, ha comenzado diciendo que “la vida consagrada seglar no es una realidad nueva. Es llevar a Cristo”. Cuenta también que la vocación se trata de “un llamado personalísimo” y que, en su caso “no estaba ni en mis planes más lejanos, pero lo tuve clarísimo, aunque tardé unos años en querer lo que Dios quería de mí”.

“Cristo me sale al encuentro, por ejemplo, cuando veo a las personas a las que dirijo ir a comulgar y sé que no me equivoco”, afirma Paulina. Además, vive “agradecida” en el Colegio Mayor de la Universidad Francisco de Vitoria, donde lleva a cabo su labor apostólica.