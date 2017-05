«Me pongo al servicio de la Iglesia como parte de una familia»

El 2 de mayo, Marta Rodríguez, consagrada del Regnum Christi y directora del Istituto di Studi Superiori sulla Donna del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, empezó su servicio como Responsable de la sección Mujer del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Este Dicasterio fue creado por el Papa Francisco en 2016 y el Prefecto es el Cardenal Kevin Joseph Farrell.

Marta Rodríguez comentó: «Este nombramiento significa una llamada de la Iglesia que para mí es una llamada de Dios. Me siento muy pequeña para esta misión, pero siento una certeza interior de que Dios ha preparado mi corazón para este nuevo servicio que Él me pide. Desde el año 2000 he trabajado siempre en el tema de la mujer, tanto a nivel de estudio como de acción en distintos proyectos, uno de los más importantes fue el que se concretó en 2003, que fue colaborar con la fundación del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer, un Instituto que nació para promover el genio femenino que nos pedía Juan Pablo II en su momento».

«Creo que uno de los grandes desafíos de la mujer de hoy es descubrir qué significa ser mujer. Y una vez que la mujer descubra quién es, que se vuelva a encontrar con la riqueza de su feminidad, podrá dar una aportación al mundo de la cultura y al mundo de la Iglesia mucho más decidida, mucho más valiente y mucho más libre», dijo Marta Rodríguez.

«Siento una profunda gratitud hacia la Iglesia, que nos ha sostenido y acompañado con mucha misericordia durante estos años, y me alegra el poder poner al servicio de la Iglesia lo que hemos recibido como carisma en el Regnum Christi, porque no voy al Dicasterio como Marta con mi historia particular sino como consagrada del Regnum Christi, que tiene un talento recibido de Dios para poner al servicio de toda la Iglesia, y también acompañada por las oraciones de todas las consagradas, de los laicos consagrados, de todos mis hermanos legionarios y los miembros del Regnum Christi», añade.

Noticia publicada en el sitio web del Regnum Christi en italiano