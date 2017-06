A continuación algunos libros escritos recientemente por legionarios de Cristo y miembros consagrados del Regnum Christi. Unas sugerencias para leer este verano.

Título: Para bien morir

Autor: P. Lorenzo Gómez, LC

Editorial: Hombre Nuevo

Reseña: Un libro de oraciones y enseñanzas de vida: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu» (Lc 23,46). Jesús murió por amor, en obediencia, para salvar a sus amigos. Al momento de morir pudo decir con paz y pleno gozo: «Todo se ha cumplido».

El libro se puede adquirir aquí.

Título: Poetry Matters: A Regnum Christi essay on how poetry nourishes our integral formation

Autor: P. Bruce Wren, L.C.

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: Un ensayo que presenta la importancia de la poesía en la formación integral, propone a los miembros del Regnum Christi una lista de poesías y poetas, y ofrece una selección de poesías escritas por algunos miembros del Movimiento.

El libro está disponible aquí.

Título: Ensayos filosóficos. De Dios, del mundo, del hombre

Autor: H. Ricardo Arriola, L.C.

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: El libro despierta en el lector la sana curiosidad por saber quién es él mismo, de dónde ha venido, a dónde va, por qué está en este mundo, qué pasa después de la muerte, cuál es el sentido último de la vida humana… Preguntas válidas y trascendentales que han interesado al ser humano desde sus inicios y que exigen una respuesta también del hombre de hoy.

El libro puede adquirirse aquí.

Título: Il mistero della grazia misericordiosa

Autor: P. Pedro Barrajón, L.C.

Editorial: If Press

Reseña: El libro presenta el misterio de la gracia que llega al hombre de modo sorprendente y que muestra la grandeza de un Dios, rico en misericordia, que nos ama hasta el fin a través de la donación de su Hijo.

El libro se puede adquirir aquí.

Título: Los sentimientos y los resentimientos

Autor: P. Lorenzo Gómez, L.C.

Editorial: Hombre Nuevo

Reseña: Es necesaria una educación afectiva recta y saber siempre que entre el sentimiento y la acción está la libertad. Aprende a educar tus propios sentimientos y lograr un sano autocontrol.

El libro puede adquirirse aquí.

Título: Passover

Autor: P. Lucio Boccacci, L.C.

Editorial: If Press

Reseña: Un comentario de Lc 2,41-42. Describe la primera peregrinación del niño Jesús a Jerusalén durante la Pascua y profundiza en el significado de esta fiesta de origen judío y cómo Cristo llevó a plenitud su sentido con su Muerte y su Resurrección.

El libro está disponible aquí.

Título: El tesoro escondido. Descúbrelo en tu temperamento

Autor: P. Lorenzo Gómez, L.C.

Editorial: Hombre Nuevo

Reseña: El libro explica cómo conocer el propio temperamento y el de las personas con quienes se convive a diario para entenderlos, aceptarlos, y saber mejor por qué deciden, obran y hablan como lo hacen. ¡Conocerte y conocer a los que te rodean es un apoyo a la caridad!

El libro se puede adquirir aquí.

Título: Nada oculto

Autor: P. Vicente Yanes, L.C.

Editorial: SER

Reseña: 5 amigos que se encuentran un tesoro y para acceder a él deben hacerlo a través de un precipicio… Es una novela de intriga donde los protagonistas deben luchar contra sus propios demonios y hacer que siempre venza la verdad sobre la mentira.

El libro puede comprarse aquí.

Título: The mystery of eternal love: A retreat guide on the Blessed Trinity

Autor: P. John Pietropaoli, L.C.

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: Esta guía de retiro ofrece una reflexión sobre el misterio de la Santísima Trinidad y cómo el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, está llamado a participar de la misma vida divina.

El libro puede adquirirse aquí.

Título: El discernimiento vocacional según san Juan de Ávila

Autor: P. Enrique Tapia, L.C.

Editorial: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

Reseña: Tesis doctoral en la que se exponen, entre otras cosas, los elementos fundamentales del discernimiento vocacional: la elección y la llamada divina, la idoneidad, la recta intención, la respuesta libre y generosa, y el tiempo para hacer el discernimiento vocacional.

El libro se puede adquirir aquí.

Título: The faithful steward. A lenten retreat guide on St. Joseph

Autor: P. John Bartunek, L.C.

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: ¿Por qué san José es un patrono tan popular, una figura tan importante para los católicos de todos los tiempos y lugares? ¿Qué sabemos realmente de él? ¿Qué tiene que enseñarnos sobre el seguimiento de Cristo?

El libro se puede adquirir aquí.

En los siguientes títulos han colaborado algunos legionarios o miembros consagrados

Título: Romano Guardini e il pensiero esistenziale

Editor: P. Juan Gabriel Ascencio, L.C.

Editorial: Cantagalli

Reseña: La categoría de «existencia» en sus múltiples derivaciones, tiene un papel importante en el pensamiento antropológico y teológico de Guardini. El volumen es fruto de un convenio homónimo organizado por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

El libro se puede adquirir aquí.

Título: Consacrazione in uscita. La consacrazione laicale nella Chiesa del Terzo Millenio alla luce del Concilio Vaticano II

Editores: Alberto García Gómez, María José Chavez y P. Juan Carlos Ortega, L.C.

Editorial: Edizioni Scientifiche Italiane

Reseña: Actas del congreso realizado en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum sobre el don de la consagración laical.

El libro se puede adquirir aquí.

Título: El Reino de Cristo: Historia, Teología, Vida

Editor: P. Nikola Derpich, L.C.

Editorial: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Reseña: El libro, publicado en la lengua española, es el fruto de un congreso de estudio organizado por la facultad de teología del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum con ocasión del jubileo del 75º aniversario de la Legión de Cristo y del Movimiento Regnum Christi. Ofrece un estudio bíblico y teológico, en manera sistemática, sobre el Reino de Cristo.

El libro está disponible aquí.

Título: Dignitatis humanae e libertà religiosa

Editores: Alberto García Gómez, Emilio Martínez Albesa y Oscar Sanguinetti

Editorial: Edizioni Scientifiche Italiane

Reseña: La dignidad humana, la libertad de conciencia y de religión iluminan la doctrina social de la Iglesia y, particularmente, el modo de actuar cristiano en las candentes cuestiones de bioética y en un mundo plural y multicultural.

El libro se puede adquirir aquí.

Título: Is the Idea of “Musical Emotion” Present in Classical Antiquity?

Autor: P. Andreas Kramarz, L.C.

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform

Reseña: Se trata de un artículo, dentro de la obra Greek and Roman Musical Studies, que investiga en qué medida el concepto de «emoción musical», un término acuñado por la psicología contemporánea, se remonta a la antigüedad.

El libro se puede adquirir aquí.