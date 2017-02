Una vez colaborador, siempre colaborador

Encuentro Nacional de Ex Colaboradores

El pasado 10 de febrero y dentro del marco del Encuentro de Jóvenes del Regnum Christi en Monterrey, se realizó el 2º. Encuentro Nacional de Ex Colaboradores en la sección de señores y profesionistas de esa ciudad. Al evento también asistieron colaboradores actuales, logrando reunir un total de 130 participantes de todas las generaciones, entre ellos miembros del Movimiento Regnum Christi de todas las ramas.

La intención fue congregar al mayor número de ex colaboradores para fortalecer los lazos y el sentido de pertenencia al programa y al Regnum Christi. El encuentro dio inicio con una Misa celebrada por el P. Carlos Gutiérrez, L.C., ex colaborador y miembro del equipo de apostolado de la Dirección General. Posteriormente, la consagrada Perla González y el laico consagrado, Pablo Beuchat, ambos de la oficina nacional del programa de colaboradores, invitaron a los presentes a seguir la misión como colaboradores y a participar de las actividades destinadas para ellos, además de escuchar unos breves testimonios de dos ex colaboradores.

El Encuentro finalizó con un momento de convivencia en donde se pudo percibir unificación y compromiso por parte de todos los asistentes. .

A continuación el testimonio de Manuel Aguilar (colaborador generación 15-16) sobre lo que significó para él el Encuentro: “Para mí el encuentro de ex colaboradores fue un volverme a enamorar del RC y todo lo que conlleva: el ambiente, las personas, el carisma. Me sirvió también para recordar mi misión en este mundo y en el Regnum Christi. Una certeza de Dios de que estoy en el lugar correcto. Me ayudó a tener presente que no sólo Dios me acompaña en mi vida, sino muchas personas con las que comparto una misión.”